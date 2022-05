Steeds minder ongezonde dranken en snacks op school, maar gezonde alternatieven blijven in verhouding uit

Met 97 procent volgen zo goed als alle lagere en middelbare scholen de aanbeveling om elke dag water aan te bieden. Het aanbod van verse groenten is gestegen van 7 naar 17 procent in het lager en van 8 naar 30 procent in het middelbaar onderwijs. In de basisschool wordt tegenover 2018 ook meer vers fruit aangeboden (21 in plaats van 15 procent), in het middelbaar is er een lichte daling (22 in plaats van 25 procent).