Even mythisch als onbestaand: Oekraïne begraaft zelf legende van gevechtspiloot "Geest van Kiev" 

Hoewel de Oekraïense luchtmacht de legende zelf lange tijd in stand hield, zag het zich toch genoodzaakt een en ander recht te zetten. In een Facebookbericht schreef de pagina van de officiële Luchtmacht dat Tarabalka niet de "Ghost of Kyiv" was en ook nooit veertig vijandelijke gevechtsvliegtuigen neerschoot.

"De "Ghost of Kyiv" is een superheld-legende wiens personage werd gecreëerd door de Oekraïeners! Het is een samengesteld beeld van de 40e divisie van de tactische luchtmachtbrigade die de hemel boven de hoofdstad beschermt", klinkt het in het bericht.