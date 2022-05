Groen Grimbergen boos na kappen van 52 lindebomen in broedseizoen

De vraag of de aannemer die controle heeft gedaan blijft voorlopig onbeantwoord. Schepen Lauwers was zelf verrast door de snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd: "We dachten dat die werken meerdere dagen gingen in beslag nemen. Tot onze verbazing was de kap echter op quasi één dag voltooid en viel er dus ook weinig te controleren. Wij gaan de aannemer vragen of hij de bomen op nesten heeft gecontroleerd. Als die aannemer zegt dat hij dat gedaan heeft, valt er wel nog maar weinig tegen in te brengen." Dat erkent Lauwers ook. “We zijn daar wat naïef in geweest. We gaan dit verder bekijken en zien welke conclusies we daaruit kunnen trekken", besluit de schepen.