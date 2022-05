Helpen planten om beter te studeren? Universiteit en Hogeschool Gent starten onderzoek in bibliotheken 

Het onderzoek verloopt op twee manieren. Via een vragenlijst én een zweetstaal, gaat D'Huyvetter verder. "Bij een honderdtal studenten gaan we een staal afnemen van de huid. 's Ochtends en 's avonds. Wanneer ze dus eigenlijk starten met studeren en eindigen. Dan gaan we een analyse doen van de samenstelling van de bacterieën op de huid. Die zouden een aanwijzing kunnen zijn voor de stressgehalte van de studenten. Of ze dus veel of weinig stress hebben."

Of planten ons beter laten studeren blijft helaas nog even een mysterie. Hieronder vertelt Thibaut namelijk wanneer de resultaten bekend zijn, en dat is niet meer voor dit jaar.