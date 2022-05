Huis van de Jongere in Diest vangt tieners tussen 12 en 16 op: "Plaats voor ontmoeting en verbinding"

Uit een bevraging van de jongeren in Diest vorige zomer bleek dat er nood was aan een bijkomend aanbod. "Vooral de jongeren tussen 12 en 16 jaar gaven aan dat ze nergens terechtkunnen. Ze waren op zoek naar een plaats voor ontmoeting en verbinding, een plaats waar ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Dat zijn erg belangrijke factoren in hun welzijn", zegt schepen van Jongerenontwikkeling Pascale Vanaudenhove (Open Diest). "Daarom willen we nu ook samen met Arktos (een expertisecentrum voor kinderen en jongeren, nvdr) een specifiek aanbod voor deze groep ontwikkelen."