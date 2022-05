Verdeeldheid over de ingekorte zomervakantie: hoe groot is de kans dat die er toch nog komt?

Volgens Michielsen is de zomervakantie de enige die echt aanvoelt als vakantie. "Je wordt echt losgekoppeld van de school. Het is de enige periode die huiswerkvrij is en waar je geen naderende deadlines hebt." Bovendien staat het onderwijs volgens de VSK voor grotere andere uitdagingen en is het herschikken van de schoolkalender dus "geen prioriteit".

De scholieren lijken zo een partner te worden van sommige leerkrachten en een van de grote onderwijskoepels. Katholiek Onderwijs Vlaanderen bijvoorbeeld is tegen de verkorting van de zomervakantie, omdat ze vooral praktische problemen ziet.

De Christelijke Onderwijsvakbond (COC) deed recent nog een bevraging bij hun leden. Bijna 4 op de 5 van de bevraagde leerkrachten zou de langere vakantie van twee maanden willen behouden. Die is voor hen nodig om tot rust te komen.

Ook heel wat ouders willen liever geen verandering. Dat bleek uit de bevraging van de VCOV waar eerder al sprake van was. Vooral omdat hun gezinsleven en de samenleving er nu eenmaal aan aangepast zijn. Die groep ouders merkt op dat er bij minder weken schoolvakantie in de zomer ook minder weken overblijven om verlof te verdelen tussen werknemers. Gescheiden ouders geven aan dat ze dan hun vakantieregeling zouden moeten herbekijken en ook moeilijkheden in verband met vakantiewerk en gezinsvakantie worden opgeworpen als argumenten tegen een inkorting.