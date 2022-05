Hoe Instagram-hackers met "gijzelvideo's" je contacten oplichten: "Ik geloofde alles, ik dacht dat het van vrienden kwam"

Iedereen met een profiel op Instagram kan slachtoffer worden. Het zijn niet enkel accounts met veel volgers die geviseerd worden.



Nathan is dan ook lang niet het enige slachtoffer. Deze manier van oplichting komt momenteel over de hele wereld voor. Al in de herfst van 2021 kwamen er berichten uit de Verenigde Staten over crypto-oplichters die Instagramprofielen hackten. In februari 2022 waarschuwde het Identity Theft Resource Center van het Amerikaanse ministerie van Justitie voor de combinatie van gehackte Instagram-profielen en oplichting met cryptomunten. Vorige maand nog werd een Australische zangeres slachtoffer van hetzelfde type oplichting. En nu is het fenomeen dus ook in ons land opgedoken.

