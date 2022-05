Op de luchthaven van Charleroi is de Belgische kandidaat voor het Eurovisiesongfestival Jérémie Makiese vanmorgen vertrokken naar Turijn. De Noord-Italiaanse stad is gaststad van de liedjeswedstrijd dit jaar. Morgen al staat de eerste repetitie op het programma. De voorbije weken had Jérémie wat stemproblemen, maar die zijn nu van de baan, zo zei hij voor zijn vertrek aan VRT NWS.