Jeugdverenigingen in Tielt krijgen subsidie om goedkoop water aan te bieden op fuiven: "Zebradrinken is een succes"

De KSA in Tielt heeft het systeem afgelopen weekend al uitgeprobeerd. Simon Popelier, voorzitter van de KSA: "Tijdens de fuif is er 300 liter water gedronken. Dat is best veel. De populairste drank is nog steeds een simpel pintje. We zetten geen limiet op het aantal pintjes dat er mag worden gedronken, maar combineren met water is zeker een goed idee. Het is een positieve boodschap en niemand van de jongeren had daar bedenkingen bij. We willen er zeker aan meewerken om jongeren niet volledig in de wind naar huis te sturen."

"De laatste jaren was er een trend dat vele jongeren een pre-party hielden voor ze naar de fuif kwamen", vertelt Simon: "Thuis dronken ze al sterke drank en kwamen ze vaak al beschonken toe. Na 2 jaar corona zien we toch een verandering. De nieuwe generatie jongeren doet dit minder en ze komen ook vroeger naar de fuif. Vroeger kwamen ze maar om 23 uur aan, afgelopen weekend was het rond 9.30 uur al volle bak. De jongeren nu waren ook veel nuchterder. De test is alvast geslaagd met het goedkope water op de fuif. Het wordt volgend jaar zeker herhaald."