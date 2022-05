BEKIJK: Koeien breken uit en verstoren ochtendspits in Lier

Vanochtend braken er zeven koeien uit hun wei in Lier. Twee politiepatrouilles en enkele wijkagenten kwamen ter plaatse en konden al zes koeien op de Berlaarsesteenweg terugdrijven. Eén koe slaagde erin om in volle spits de Ring (R16) over te steken en wandelde vervolgens enkele honderden meters verder tot op de Veemarkt.