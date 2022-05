Lene Bettens wordt nieuwe stadsambassadeur van Vilvoorde: "Inwoners mogen trotser zijn op hun stad"

Jaarlijks wordt in Vilvoorde een stadsambassadeur aangesteld door het college van burgemeester en schepenen. Dat kan een persoon, bedrijf of organisatie zijn die iets waardevols betekent voor de stad. Zij spelen een belangrijke rol in het versterken van het gemeenschapsgevoel en de uitstraling van Vilvoorde. Daarnaast krijgt iedere stadsambassadeur een cheque van 1.000 euro, die ze dan schenken aan een door hen gekozen goed doel.