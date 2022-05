Man in Deurne slachtoffer van homohaat: jongeren gooien eieren naar zijn huis en steken regenboogvlag in brand

"In de loop van de maand april zijn verschillende incidenten gemeld in de Van Den Hautelei in Deurne, die gericht leken tegen regenboogvlaggen in de straat", zegt Willem Migom van de lokale politie van Antwerpen.



"Er was vandalisme, een andere vlag werd in brand gestoken. Een huis dat een regenboogvlag had uithangen, werd met eieren bekogeld. De vandalen probeerden ook de deur in te stampen", aldus Migom.