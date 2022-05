Boeren krijgen historisch hoge melkprijs door lager aanbod en gestegen kosten, prijzen in winkel zullen volgen

Renaat Debergh van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie spreekt van een historisch record van de melkprijs. "Het vorige record dateert van november 2007 en toen zaten we op 45 cent per liter. Het zou zelfs kunnen dat we komende maand de grens boven de 50 cent doorbreken. In de winkels zien we op dit ogenblik nog geen of heel kleine prijsstijgingen", zegt Debergh in "De wereld vandaag".

Debergh wijst erop dat de kosten voor de boeren zijn ook gestegen. "Het gaat om aanzienlijke stijging van de prijs voor energie, veevoeder en kunstmest. Een groot stuk van de prijsstijging voor melk gaat naar de gestegen kosten."



De oorzaak voor de prijsstijging ligt niet zozeer bij de oorlog in Oekraïne, maar bij de evolutie op de zuivelmarkt. "De prijsstijgingen op de zuivelmarkt zijn vorig jaar in augustus begonnen. Dat komt omdat de boeren wereldwijd minder melk produceren. Het aanbod aan melk is lager en daartegenover staat dat de vraag naar melk en zuivelproducten wereldwijd nog altijd groot is. Een lager aanbod en een stevigere vraag veroorzaken een behoorlijke stijging van de prijs voor melk."



Het zal een kwestie van tijd zijn vooraleer de zuivelproducten in de winkel ook duurder worden. "De zuivelindustrie kan het niet volhouden om duurdere melk aan te kopen en een stijging van de kosten te beleven. Alles wat zuivel betreft, zoals boter, yoghurt en kaas, zal stijgen in prijs. Ik verwacht het grootste effect vanaf 1 juli. Dat treden de nieuwe contracten met de retail in voege."