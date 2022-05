MRI-scanner in LEGO stelt patiëntjes van Sint-Lucasziekenhuis Gent gerust

Het LEGO-model van de mini MRI-scan is erg exclusief. Wereldwijd doneerde The LEGO Foundation aan 600 ziekenhuizen een exemplaar, waaronder het AZ Sint-Lucas in Gent.

Diensthoofd Zorg Maarten Casier is dan ook erg blij en vereerd. "In februari namen we deel aan een oproep van The LEGO Foundation. Van de 16.000 ziekenhuizen wereldwijd zijn er maar 600 die een LEGO MRI-scanner ontvangen. Het gaat dus om een zeldzaam model dat niet te koop is. We zijn dan ook erg vereerd dat we een exemplaar mochten ontvangen en op die manier onze patiëntjes spelenderwijs kunnen ondersteunen bij hun onderzoek. ”