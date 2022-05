Moet buste van oud-burgemeester Roger Nols verdwijnen uit gemeentehuis Schaarbeek?

Roger Nols was burgemeester van Schaarbeek van 1970 tot 1989. Hij overleed in 2004. Nols, die verkozen was voor het FDF, nam opvallende politieke standpunten in. Hij is in Vlaanderen wellicht het meest bekend door de lokettenkwestie. Nols opende in 1971 in het gemeentehuis aparte loketten: zes voor Franstaligen, een voor Nederlandstaligen en twee voor buitenlanders. Hij ging daarmee regelrecht in tegen de taalwetgeving voor gemeentelijke ambtenaren, die voorschreef dat de gemeentelijke ambtenaren tweetalig moesten zijn. De communautaire kwestie werd letterlijk met de hakbijl beëindigd, toen een regeringscommissaris op een morgen de deuren van het gemeentehuis met een bijl liet openmaken en eigenhandig de bordjes van de aparte loketten weghaalde.