Vandaag start het proces-Aquino: dit moet je weten

Was de moord op Silvio Aquino een uit de hand gelopen overval, een afrekening in het drugsmilieu of een mislukte gijzeling? Een overval leek weinig waarschijnlijk, want in de jeansbroek van Silvio stak nog 4.050 euro in biljetten van 50 euro. Alleen zijn dure horloge was gestolen.

Een link met het drugsmilieu was er mogelijk wel. De verdachte uit Zutendaal die de spilfiguur zou zijn, werd eerder veroordeeld voor een groot cocaïnetransport. Hij leefde in onmin met de Aquino’s na een fout gelopen drugsdeal, zo bleek uit politie-informatie.

De man ontkent en houdt nog altijd zijn onschuld staande, net als 3 vermoedelijke uitvoerders. Ze zeggen van niets te weten of beroepen zich op hun zwijgrecht.