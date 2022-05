Nieuwe voorzitter Boerenbond: "Die 41 landbouwbedrijven die in 2025 moeten stoppen? Pure contractbreuk"

Wat is het stikstofakkoord?



Stikstof is een geur- en kleurloos gas in de lucht dat niet schadelijk is voor mens of milieu, maar in verbinding met bepaalde andere stoffen wordt het wel schadelijk. Bij verbrandingsprocessen bijvoorbeeld, in het verkeer of in de industrie of in de landbouw komt via de mest van dieren ammoniak vrij. Te veel stikstof in de natuur zorgt voor minder biodiversiteit.



Om de uitstoot van stikstof tegen te gaan is er het stikstofakkoord. De Vlaamse overheid bepaalt hoeveel stikstof de industrie of landbouw mag uitstoten, afhankelijk van de ligging, en geeft codes van groen tot rood. Zit een bedrijf daarboven, dan moet het maatregelen nemen of mogelijk sluiten.