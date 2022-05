Ook "Belgisch" erfgoed gebombardeerd in Donbas: regio werd eind 19e eeuw "tiende provincie van België" genoemd

Een landstreek in het oosten van de provincie, een regio die Donbas ging heten (een mengwoord dat verwijst naar het steenkoolbekken op het Donetsplateau), was het meest in trek bij de Belgen. Van de 227 (geheel of gedeeltelijk) Belgische bedrijven in het tsarenrijk, waren er 133 actief in de Donbas.



De reden was -niet verwonderlijk- steenkool. Maar de Belgen waren niet enkel actief in de mijnbouw. Ook in de staal- en glasindustrie en in de chemie. Zo richtte Ernest Solvay in 1892 een sodafabriek op in Lisitsjansk. Het is de stad waar het meeste erfgoed bewaard is gebleven dat verwijst naar de Belgische aanwezigheid in de Donbas.