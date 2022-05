Oudenburg dringend op zoek naar tijdelijke, nieuwe opvangplaats voor Oekraïense vluchtelingen

Sinds 2 weken verbleven er vluchtelingen in het vroegere Bikershotel in de Groenendijkstraat in Oudenburg. Zaterdag brak er brand uit na een kortsluiting in de zekeringskast. Daardoor kunnen de vluchtelingen, vooral vrouwen en kinderen, er niet meer blijven. Een hotel bood een aantal kamers aan, maar ook daar moeten de vluchtelingen opnieuw vertrekken omdat het hotel volzet is vanaf morgen.

"De gemeente Oudenburg moet dus zeer snel een oplossing vinden voor de groep die daar verblijft", zegt de burgemeester van Oudenburg, Anthony Dumarey (Open VLD): "17 mensen die daar verblijven, willen we inderdaad herhuisvesten. Het hotel is vanaf morgen volboekt. We zijn nu aan het kijken naar de buurgemeenten, onder andere Bredene en Jabbeke, of zij mensen kunnen opvangen. Maar we zouden ook een oproep willen doen naar Oudenburgse gastgezinnen. Wie kan deze mensen een goede week uit de nood helpen?"

Er zit ook een gezin met 6 personen bij. Het is dus niet evident om voor die mensen zo snel opvang te vinden. Over een week zou het opvangcentrum, waar het gebrand heeft, opnieuw open moeten zijn.