Parket opent onderzoek naar ex-zangcoach bij Studio 100 wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Een vrouw diende jaren geleden klacht in - volgens onze informatie wegens verkrachting - maar die werd geseponeerd. Waarom is niet duidelijk. Het parket is nu een opsporingsonderzoek geopend, naar aanleiding van de berichten in de media. Dat wil zeggen dat ze in de eerste plaats onderzoekt wat er precies gebeurd is, om uit te maken of er mogelijk iets strafbaar is gebeurd. Het gaat niet om een gerechtelijk onderzoek, waarbij een onderzoeksrechter wordt ingeschakeld.