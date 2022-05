"Koopkrachtcrisis oplossen door geld van hogere inkomens naar lagere te transfereren", pleit expert Paul De Grauwe

Volgens De Grauwe is de grote uitdaging om de mensen met lagere inkomens te helpen om de steeds hogere energie- en grondstofkosten te kunnen betalen.

"De koopkracht van de gemiddelde Belg is enorm goed beschermd door de automatische loonindexering. De koopkracht voor de Belgen gemiddeld is niet gedaald. Dat betekent niet dat er binnen de groep van de Belgen verschillen kunnen ontstaan. Het grote probleem is dat mensen met een lager inkomen onvoldoende worden gecompenseerd voor de prijsstijgingen", zegt De Grauwe.

Hij heeft het niet over de armen, maar over de mensen uit de lagere middenklasse. "De component energie in hun consumptiepakket is hoger dan het gemiddelde van de Belgen. Daartegenover staat dat mensen met een hoger inkomen waarvoor energie een lager percentage uitmaakt voor hun totale consumptiepakket, te veel worden gecompenseerd. De vraag is, wat gaan we daaraan doen. In principe zou je geld moeten afnemen van de hogere inkomens en transfereren naar de lagere inkomens."