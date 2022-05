Rij je deze week niet vast op de Ring rond Brussel: vanaf vanavond heel wat werkzaamheden gepland

Op enkele plekken op de Ring en op de snelwegen die er op aansluiten, is het asfalt niet meer in zo’n goede staat. “Het gaat vooral om spoorvorming, andere vervormingen in het wegdek en scheurtjes in het asfalt,” vertelt Carla Cox van AWV aan VRT NWS. “Om schade aan de onderste lagen van het wegdek te vermijden, voeren we nu al herstellingen uit.”

Dat gebeurt telkens vanaf 20 of 21 uur. Plaatselijk moet het verkeer dan over één rijstrook in plaats van twee of drie rijstroken. Wie er tussen 20 uur en middernacht langs moet, zal met vertragingen te maken krijgen. Voor de ochtendspits is de weg wel weer open.