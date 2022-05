Rusthuisbewoners verhuizen met toeristisch treintje naar nieuwe locatie in Kruisem

Van het oude gebouw in de Brouwerstraat, naar het nieuwe in de Passionistenstraat in Kruisem. Geen makkelijke klus om de meer dan 100 bewoners van woonzorgcentrum Sint-Petrus in Kruisem te verhuizen. Gelukkig kunnen ze vanmiddag opstappen op een toeristisch treintje dat de afstand van drie kilometer kon overbruggen. Bewoonster Elza: "Het is toch wel een speciale belevenis, we zijn het niet gewoon om met zo'n treintje te rijden."

De verhuis zelf, ligt voor sommige bewoners moeilijk. Zo vertelt Rosa: "Willen of niet, we moeten verhuizen. De ene is content, de andere niet. Maar mee moeten we toch. Het is me toch wat een bedoening." Dat vindt ook haar buurvrouw Léona: "Het is eens iets anders natuurlijk, maar het was best warm op dat treintje." En de verhuis zelf? "Tja, niets aan te doen. Het is niet alsof we te kiezen hebben."