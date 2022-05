Russische minister Lavrov praat voor het eerst met Europese zender: "Wij willen geen regimewissel" en "Boetsja is fake"

De Russische minister van Buitenlandse Zaken kreeg de vraag of we bevreesd moeten zijn voor een nucleair conflict. "Rusland heeft nooit de inspanningen tegengewerkt om een akkoord te bereiken dat een oorlog zou vermijden", antwoordde Lavrov. Hij verwees naar het zogenoemde INF-verdrag uit 1987, over een verbod op kernraketten op middellange afstand. Dat verdrag luidde het begin van het einde in van de Koude Oorlog. De toenmalige Amerikaanse president Donald Trump stapte in 2018 uit dat verdrag, kort daarna gevolgd door Rusland. Het verdrag liep in 2019 af.

"We hebben onze Amerikaanse collega's gevraagd om te herhalen wat de Russische president Gorbatsjov en de Amerikaanse president Reagan in 1987 gezegd hebben en een verklaring te aanvaarden die stelt dat een nucleaire oorlog geen winnaars heeft", aldus Lavrov. "We hebben de Trump-administratie niet kunnen overtuigen, wel die van Biden. President Poetin en president Biden hebben een verklaring aanvaard in 2021 in Genève, op ons initiatief. President Poetin wilde ook de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad bijeenroepen, maar de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk treuzelen."