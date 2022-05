Sint-Truiden start met sloop van Veemarkt: 13.000 vierkante meter beton wordt opgebroken

In Sint-Truiden is een aannemer vandaag begonnen met het ontharden van de Veemarkt, aan de rand van de stad. "We gaan 13.000 vierkante meter beton omvormen tot een groene oase", legt schepen van Publieke Ruimte Jelle Engelbosch (N-VA) uit. "In de plaats komen veel bomen en heel veel groen. De Cicindriabeek wordt opnieuw opengelegd. Dus dit wordt echt een rustpunt in onze stad."