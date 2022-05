Slechtvalken op kerktoren in Peer hebben voor het eerst jongen: "Drie mooie witte kuikens"

Slechtvalken doen het al enkele jaren erg goed in Limburg. Zo waren er sinds 2018 al elke lente succesvolle broedgevallen in de nestkast op de basiliek van Tongeren. Maar omwille van de restauratie van de toren, is de kast begin dit jaar weggehaald. En de brandweer van Lommel plaatste enkele weken geleden een kast op de slangentoren van de kazerne, omdat er in de buurt een slechtvalk vertoefde. "De kast is niet bewoond, waarschijnlijk waren we iets te laat om ze te installeren", vertelt Ruben Craeghs van de brandweer. "Hopelijk hebben we volgend jaar meer geluk."