Spaanse premier Sánchez ook slachtoffer van spionagesoftware Pegasus

Vorig jaar in mei werd de spionagesoftware Pegasus geïnstalleerd op de telefoon van de Spaanse premier en vond er minstens een datalek plaats, dat zei presidentieel minister Félix Bolaños. "Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk."

Gebruikte Spaanse regering Pegasus-software?

Wat doet het? Wie gebruikt het? En wie vormt een doelwit? Dit moet je weten over de spionagesoftware Pegasus

Buitenland Wat doet het? Wie gebruikt het? En wie vormt een doelwit? Dit moet je weten over de spionagesoftware Pegasus

In 2017 heeft Catalonië de onafhankelijkheid uitgeroepen na een referendum dat verboden was. De separatistische leiders werden door de Spaanse regering opgepakt en berecht.

Het nieuws komt er nadat de Spaanse regering zelf onder vuur heeft gelegen over het gebruik van de omstreden Pegasus-software. Onderzoekers van een Canadese universiteit hebben eerder bekendgemaakt dat de Spaanse regering mogelijk met Pegasus-spionagesoftware de leiders en activisten van de Catalaanse separatistenbeweging heeft laten onderzoeken. Meer dan 60 mensen zouden het doelwit geweest zijn. Maar het ministerie van Defensie ontkent de beschuldigingen.

Verbod op Pegasus

De datawaakhond van de Europese Unie heeft in een rapport opgeroepen tot een verbod op Pegasus vanwege beschuldigingen dat het door regeringen wordt misbruikt om onder meer mensenrechtenactivisten, journalisten en politici te bespioneren.

Het Israëlische bedrijf NSO Group verkoopt de Pegasus- spyware aan landen en overheidsdiensten. Zo hebben verschillende overheden met de spionagesoftware de telefoons van tienduizenden mensen gehackt. Maar de software werd niet enkel voor criminelen of terroristen gebruikt, maar ook bij onder meer politieke tegenstanders.