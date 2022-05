Staatssecretaris De Bleeker wil dat Ierland Ryanair op de vingers tikt: "Aanvraag schadevergoeding tegenwerken is misdrijf"

Van 22 tot en met 24 april staakte het Belgische cabinepersoneel van de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair. Door die actie werden tijdens die drie dagen talloze Ryanair-vluchten vanuit en naar ons land geschrapt. Wie een ticket had voor zo’n geannuleerde vlucht heeft recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling, maar ook op een schadevergoeding. Dat is zo sinds er in 2004 strengere Europese regels kwamen om luchtvaartpassagiers beter te beschermen.