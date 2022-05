De islamitische vastenmaand ramadan is voorbij en daarom vieren de moslims in ons land vandaag feest, het Suikerfeest. In Turnhout komen moslims van heel diverse oorsprong samen en delen ze maaltijden die ze vooraf kookten. Ook alleenstaanden zonder familie in de buurt kunnen zo de vasten goed afsluiten. VRT NWS ging langs en maakte bovenstaand verslag.