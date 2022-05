Waarom Telegramkanalen met nepnieuws over corona nu overschakelen op Russische propaganda

In de zomer van 2021 zijn de onderzoekers gestart met het in kaart brengen van verschillende Telegramkanalen waarin desinformatie wordt gedeeld over het coronavirus en de coronavaccins. Op die manier zouden ze veel gedeelde verhalen in de berichtenapp kunnen analyseren. De kanalen zijn allemaal openbaar, Nederlandstalig en opgericht in België of Nederland. Het gaat om kanalen van uiterst rechtse inhoud of complotdenkers. In totaal hebben de onderzoekers 225 kanalen verzameld.