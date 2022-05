Twee vrachtwagens staan al meer dan een jaar fout geparkeerd in Meise: "Kunnen niet zomaar wegtakelen"

Het is ook onduidelijk wie in deze zaak kan optreden. Burgemeester Gerda Van Den Brande (N-VA) zegt dat ze dit alleen kan signaleren aan de politie. "Zelf kan ik als burgemeester niets doen. Maar het klopt dat die voertuigen daar niet horen te staan", zegt ze.

"We hebben voor deze overtreding al 10 boetes uitgeschreven", zegt Veerle Kerremans, waarnemend korpschef van de lokale politiezone KLM. "Maar we kunnen die voertuigen niet zomaar bestuurlijk laten takelen. Daarvoor is toestemming nodig van het Parket Halle-Vilvoorde. We gaan zeker nog verder werken op dit dossier, maar kunnen nu niet veel meer doen. Maar we treden wel degelijk op", verzekert de politiechef.