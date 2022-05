Taskforce vaccinatie raadt verplichte inenting van zorgpersoneel tegen coronavirus op dit moment niet meer aan 

Cloet wil in dat geval niet dat alleen maar zorgverleners verplicht worden om zich te laten prikken tegen het coronavirus, maar dat de regelgeving geldt voor iedereen die in de zorg werkt. “Denk bijvoorbeeld ook maar aan maatschappelijk werkers, of lesgevers.”

Want, benadrukt ze, de situatie in de zorg is nog lang niet genormaliseerd: “Soms lijkt het alsof de ziekenhuizen zich in een andere wereld bevinden dan de rest van de samenleving. Ze blijven door zwaar weer gaan. Er worden nog altijd mensen opgenomen met een coronabesmetting. Intussen gaat de griep ook rond, én het is druk op de spoedgevallendiensten omdat sommige huisartsen afhaken door de zware werkdruk.”