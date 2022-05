Veel volk voor carnavalsstoet in Gullegem

Tjörven Deschamps is de nieuwe prins carnaval van Gullegem. Hij is in de wolken. “Ik stam uit een echte carnavalsfamilie, want ook mijn ooms waren prins. Echt onbeschrijflijk dat ik hier 30 jaar na mijn pépé mag meelopen. Dat is de grootste eer die ik me kan inbeelden. Heel mijn leven al staat in het teken van carnaval. Noem mij gerust een kind van het carnaval. Dat ik prins word, is een droom die uitkomt."