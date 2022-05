Verwarming in openbare gebouwen in Diksmuide een maand vroeger uit dan anders door hoge energieprijzen

Het was Dimitri Leue, die afgelopen weekend de kat de bel aanbond. Na zijn voorstelling 'Onderland' in CC Het Kruispunt bedankte hij met een sarcastische noot het stadsbestuur van Diksmuide voor het dichtdraaien van de verwarming. Het was behoorlijk frisjes in het Cultureel Centrum en dat kwam omdat de stad wil besparen op energie.

Alle stadsgebouwen, zoals administratieve centra, de technische dienst, magazijnen, het cultureel centrum, de bibliotheek, de kunstacademie, maar ook de gemeentescholen moeten het sinds afgelopen weekend doen zonder verwarming. Schepen van Energie en Duurzaamheid Marc Deprez (Idee Diksmuide): "De prijzen voor energie swingen de pan uit en we willen daarom besparen, waar we kunnen. Het is ook een kwestie van duurzaamheid en beter zijn voor het milieu. We willen als stadsbestuur het goeie voorbeeld geven aan onze inwoners."

Wie in het woonzorgcentrum Yserheem verblijft, hoeft niet te vrezen. Daar blijft de verwarming aan. Ook de sporthal en het zwembad worden verder verwarmd. Er wordt wel gekeken of de temperatuur van het water van het zwembad niet met een halve graad kan verlaagd worden om nog energiezuiniger te zijn.