Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum evacueert 415 vogels op pechstrook van de ring in Brussel

"We kregen zondagavond laat nog een telefoontje van de federale wegpolitie, om een lading vogels te gaan ophalen, op de pechstrook van de ring in Dilbeek", vertelt Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum uit Heusden-Zolder. "De auto had een Engelse nummerplaat. En de bestuurder was van plan om er mee naar Engeland te reizen."

In de auto zaten in totaal 415 vogels. "Het ging om onder meer kanaries en parkieten, maar ook papegaaien en duiven. Ze zaten allemaal opeengepakt in die personenwagen."