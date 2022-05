Grondwaterbuffer daalt zo snel dat we minder voorbereid zijn op droge zomer: "Wees zuinig met water"

De vorige zomer was een koude en natte zomer. Niet goed voor ons zomergevoel, maar wel een echte opsteker voor het grondwaterpeil. "Na de zomer waren we vrij optimistisch, eindelijk waren die grondwaterpeilen terug op een normaal niveau", legt Huysmans uit. "Na al die droge jaren was er eindelijk herstel."

Mooie liedjes duren niet lang, want dat herstel is nu al deels tenietgedaan. "Net als de voorbije jaren hebben we opnieuw een heel droog voorjaar met weinig neerslag, hoge temperaturen en een droge wind", zegt Huysmans. "We verwachten dat dit in de toekomst met de klimaatverandering vaker zal gebeuren."