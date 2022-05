We veranderen vaker van job: vooral leeftijd, maar ook sector speelt hierbij een rol

Naast de leeftijd bepaalt ook de sector af je al dan niet snel geneigd bent om van job te veranderen, voegt Statbel-woordvoerder Wendy Schelfhaut toe. “Wie in de bouw of in de gezondheidszorg werkt, zal meer geneigd zijn om binnen de sector aan de slag te blijven; misschien wel een andere job, maar ze blijven eerder trouw aan de sector.”

Dit komt door het specifieke van de jobs in die sectoren: bouwvakkers of verplegers kunnen moeilijker in een andere sector aan de slag dan iemand met bijvoorbeeld een administratief profiel. De helft van de mensen die van job veranderen, blijven in dezelfde sector werken.