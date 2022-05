Werk van Jan Fabre blijft hangen in Vlaams Parlement, mét een woordje uitleg

Ook elders blijven de kunstwerken van Jan Fabre staan, zoals "De man die de wolken meet" op het dak van het museum SMAK in Gent, "De man die het kruis draagt" in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen of "Searching for Utopia", de schildpad in Nieuwpoort. Een plafond in het Koninklijk Paleis in Brussel is bekleed met dekschilden van kevers. Dat werk, "Heaven of delight", wordt ook niet verwijderd, maar er zal ook duiding bij komen wanneer de zaal publiek toegankelijk is.