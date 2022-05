Werken Gentse Overpoort gestart: "Absolute voorrang aan voetgangers"

Vandaag zijn de werken in de Overpoortstraat begonnen. Bedoeling is om voetgangers centraal te zetten in de Gentse studentenbuurt. Zo komen er onder andere bredere voetpaden, een smallere rijweg, nieuwe bomen en ruime terrassen. "Het moet een aangenamere straat worden om te wandelen en te verblijven", zegt schepen van Stedenbouw Filip Watteeuw (Groen). Tegen het nieuwe academiejaar moeten de werken klaar zijn.