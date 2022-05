Van dakloze in Brussel tot platencontract bij Jay-Z: wie is eigenzinnig muziektalent Lous and the Yakuza?

Marie-Pierra is al vanaf haar kinderjaren geïnteresseerd in muziek. Via hem komt ze vooral in contact met klassieke muziek van onder andere Chopin, Mozart en Beethoven. Als tiener is het voor Kakoma al duidelijk: ze wil een muziekcarrière uitbouwen, en liefst nog internationaal. Plannen waar haar ouders niet mee zijn opgezet, want zij zien hun dochter liever in hun voetsporen treden als dokter.

Gevolg: de geldkraan gaat dicht, en Marie-Pierra wordt op haar 19e dakloos. Ze slaapt in die periode noodgedwongen een tijdlang in Brusselse metrostations. Haar grote houvast in die periode is en blijft de muziek, en ze hoopt ooit met haar eigen muziek iets te kunnen betekenen voor anderen die het moeilijk hebben.

Ze neemt na een tijdje haar intrek in een muziekstudio, en vindt daar niet enkel een dak boven het hoofd, maar ook massa's inspiratie voor tientallen nummers, die ze via YouTube deelt met de wereld. Daarnaast probeert ze inkomen bij elkaar te harken, met allerhande jobs.