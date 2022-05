Minder woninginbraken in Waasland-Noord, wel meer cybercriminaliteit en verkeersongevallen 

"Dat is inderdaad goed nieuws", zegt korpschef Leo Maris van de politiezone WANO. "Voor heel het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen was er een daling van 6 procent. Daar scoren we dus bijzonder goed. Wanneer we vergelijken met de periode 2018-2021 daalde het aantal inbraken in gebouwen zelfs met 45 procent."

Kan het dat de hulp van de buurtinformatienetwerken heeft bijgedragen aan deze daling?

"Een relatie leggen tussen de daling van de inbraakcijfers en de buurtinformatienetwerken (BIN) is moeilijk te bewijzen", zegt de korpschef. "Maar wij hebben maar liefst 32 BIN's met meer dan 3.000 leden. Dat zijn 6.000 extra oren en ogen, dat is dus sowieso een win-win voor de politie én de burgers."