1.300 leerlingen geëvacueerd na brandje in houtafdeling VTI Roeselare

De brandweer had alles snel onder controle. De meeste leerlingen konden dan ook al snel weer naar de les, behalve de leerlingen hout en mechanica. Directeur Luc Louage van het VTI: "We hebben binnen de 5 minuten beslist om iedereen te evacueren omdat er ontploffingsgevaar was. We wilden geen enkel risico nemen. Maar uiteindelijk was een kwartier later alles onder controle."

De brandweer is nu nog bezig met het buizensysteem van de afzuiginstallatie te controleren en waar nodig ook te ontmantelen om heropflakkering te voorkomen. Daardoor zullen er vandaag wellicht geen praktijklessen meer doorgaan.