100-jarige man die in oktober al geïnterneerd moest worden, zal nog een jaar in de gevangenis van Brugge moeten blijven

De 100-jarige man uit Destelbergen die in oktober geïnterneerd moest worden, kan nog minstens een jaar in de ziekenhuisafdeling van de gevangenis van Brugge verblijven. Volgens zijn advocaat is de kans groot dat hij zijn resterende dagen daar zal doorbrengen. De hoogbejaarde bracht vorige zomer een medebewoner in een rusthuis om het leven, maar verkeerde op dat moment in een staat van geestverwarring. Ontoerekeningsvatbaar dus, maar geen enkele gepaste zorginstelling kan of wil de man momenteel opvangen.