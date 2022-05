Te veel alcohol op? Test het vanaf nu gratis op 4 vaste plaatsen in Brugge

Wie na een avondje uit in Brugge een alcoholtest wil doen, kan vanaf nu terecht in de Interparkings aan 't Zand, de Biekorf en in Daverlo in Assebroek. Op die plaatsen is een "alcolab" geïnstalleerd. 2 jaar geleden werd er al een geïnstalleerd bij de fuifzaal Het Entrepot.

De alcolab is een toestel waarmee je kan testen of je nog veilig met de auto kan rijden. De test is heel eenvoudig. Uit een bakje aan de muur komt een rietje. Daarop moet je enkele seconden blazen. Dan weet je meteen of het positief of negatief is. Het project werd al even uitgetest. Schepen van Preventie, Mathijs Goderis (Vooruit), is blij met de eerste resultaten: "We kunnen de testen online volgen, uiteraard anoniem. We zien dat er regelmatig testen kort na elkaar zijn waarbij er één test positief is en één test negatief. Dat lijkt er toch op te wijzen dat veel mensen afspreken wie BOB zal zijn die avond, zodat de ander gerust een glas kan drinken."