Historisch arrest wankelt: Amerikaans Hooggerechtshof wil federaal abortusrecht afschaffen, blijkt uit gelekte tekst 

Het Hooggerechtshof is het hoogste gerechtshof in de VS. Het oordeelt onder meer over de grondwettelijkheid van wetten in afzonderlijke staten. Het hof beslist over zeer gevoelige materies, de arresten hebben gevolgen voor de rechtsgeldigheid in het hele land.

Het is onduidelijk of de ontwerptekst ook het definitieve besluit van het hof weerspiegelt. Op dit moment zouden vijf rechters van de negen vóór een afschaffing zijn. Zes van de rechters zijn aangeduid door de Republikeinen. Maar rechters veranderen soms nog van mening in de laatste weken voor de definitieve beslissing valt. Een uitspraak wordt eind juni of begin juli verwacht.