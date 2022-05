Archeologen UGent leiden koning Filip en koningin Mathilde rond op eeuwenoude site Griekenland

Dat het vorstenpaar dit project heeft uitgekozen, vinden de archeologen van de Universiteit van Gent een hele eer. Dat vertelt professor Griekse archeologie, Roald Docter vanuit Athene: "We zijn zeer vereerd dat Thorikos is uitgekozen. Een erg bijzondere site die al bestaat sinds 4000 jaar voor Christus. We weten dat mensen daar toen al aan mijnbouw deden voor zilver. Er is daar een enorm zilvergebied, achter Athene. En dat onderzoeken we dus ook. Zo gaan onze Franse collega's de mijnen in, tot vijf kilometer diep. En dat inventariseren ze dan voor ons. Gelukkig, want zelf durf ik daar niet in, daar ben ik veel te bang voor."