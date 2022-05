Heilig Bloedprocessie Brugge zoekt nog figuranten

Op 26 mei, op Hemelvaartsdag, is er na 3 jaar eindelijk weer de Heilig Bloedprocessie in Brugge. Maar omdat het al zo'n lange tijd geleden is, hebben heel wat figuranten afgehaakt. Omdat ze het bijvoorbeeld door hun leeftijd niet meer zien zitten. Of omdat ze dan op reis zijn. Er zijn nog mensen van alle leeftijden nodig.

Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie: "We zoeken nog meisjes en jongens, vrouwen en vooral veel mannen. Er zijn ook nog ruiters (vooral veel mannen, ook enkele vrouwen) en dan ook nog meisjes of vrouwen die willen dansen."

Kandidaten kunnen zich melden op www.bloedprocessiebrugge.be/contact.