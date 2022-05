Bloedvoorraad in Vlaanderen is kritiek, Rode Kruis: "Nood aan donoren die vaker bloed geven"

De bloedvoorraad in Vlaanderen staat alarmerend laag. Enkel bloedgroep B+ is voldoende voorhanden, van alle andere bloedgroepen is de voorraad kritiek. “Op Belgisch niveau zitten we op de laagste reserve in twee jaar”, zegt Rode Kruis-woordvoerder Joachim Deman. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bezoekt later vandaag het donorcentrum in Brussel met één boodschap: “Kom opnieuw bloed doneren”.