Brandtorens in Limburgse natuurgebieden vanaf morgen bemand: "Code donkeroranje"

De voorbije weken is er nauwelijks regen gevallen, en daardoor is het ook in de natuur erg droog. Omdat ook grassoorten zoals het pijpenstrootje er nu nog dor bijstaat, drijft het Agentschap voor Natuur en Bos de voorzorgsmaatregelen op.

"Het is droog en de regen laat op zich wachten", vertelt regiobeheerder Koen Thijs. "Daarom gaan we vanaf morgen de brandtorens bemannen. Zo kunnen we een extra oogje in het zeil houden. We zitten wel nog altijd in code oranje, maar je zou kunnen zeggen dat we nu naar donkeroranje gaan. Ik hoop dat we binnenkort niet moeten overschakelen naar code rood. Maar dat is momenteel nog koffiedik kijken."