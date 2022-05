Burgemeester van Gistel begint binnenkort aan duizenden huisbezoeken: "Net voor de verkiezingen heeft dat geen zin"

Meestal mogen inwoners zich in de maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen verwachten aan een huisbezoek van de burgemeester of schepenen. Maar die verkiezingen zijn er pas in oktober 2024. De burgemeester van Gistel, Gauthier Defreyne (Open VLD), begint er over enkele weken al aan en spreidt de bezoeken over anderhalf jaar.

Met de vroege huisbezoeken wil hij de problemen sneller aanpakken. Burgemeester Defreyne: "Het is de bedoeling dat ik als burgemeester weer wat voeling krijg met de mensen. Door corona waren er ook geen recepties of jubileums. Daardoor verlies je wat het contact."

Volgens de burgemeester heeft het ook geen zin om huisbezoeken te doen net voor de verkiezingen: "Mensen zeggen dan algauw: "Ah, het zijn weer verkiezingen en dan pas zien we jullie". Je kan dan ook niets meer doen voor hen, het is dan al te laat. We gaan alles opschrijven en later krijgen de inwoners dan een brief hoe we hun probleem hebben kunnen oplossen of niet en waarom."